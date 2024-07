Herboren Jonas Vingegaard wint duel mano a mano tegen Tadej Pogacar, Remco Evenepoel verliest half minuutje

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) heeft gele trui Tadej Pogacar teruggefloten in een geanimeerde overgangsetappe. Pogacar dynamiteerde de koers op de Puy Mary, maar kwam zichzelf wat tegen en verloor de sprint à deux tegen Vingegaard. Remco Evenepoel kon het verlies beperken tot 25 seconden en behoudt nipt zijn 2e plaats in het klassement.

Nog 2 etappes moeten overbrugd worden tot in het Pyreneeënweekend. Zeker in de beginfase ligt er nog wel het nodige klimwerk in de rit van morgen, maar de finale is de sprinters gunstig gezind.

Overgangsrit? Nee hoor, wat een etappe! De tocht in het Centraal Massief, van meer dan 200 kilometer en met 4.350 hoogtemeters, werd afgewerkt aan een gemiddelde snelheid van liefst 42,5 km/u. Een halfuur voor op het snelste schema, dat is een dag die erin zal hakken.

De Slovenen kregen een tik te verwerken in de finale. Pogacar leek klaar voor een nieuwe demonstratie, maar daar stak Vingegaard even een stokje voor. Roglic ging dan weer onderuit in het wiel van Evenepoel in de laatste afdaling en mocht van geluk spreken dat hij in dezelfde tijd geplaatst werd als de nummer 3, op 25 seconden.

Eerst terugkeren bij een Tadej Pogacar die gaan vliegen leek en hem dan nog kloppen in een sprint met z'n tweeën. Jonas Vingegaard is helemaal terug en klaar om de strijd met de gele trui aan te gaan. De uittredende Tourwinnaar verslaat zijn uitdager op diens geliefkoosde terrein.

Tadej Pogacar had zijn zinnen namelijk op deze enige doordeweekse test gezet. Pas in het weekend zouden de eerste echte ritten in de tweede week op de klassementsrenners wachten in de Pyreneeën.

De eerste uren over het golvende terrein werden afgelegd in een rotvaart van 49 km/u gemiddeld. En dat allemaal in de strijd om een vroege vlucht, die uiteindelijk niet eens een vrijgeleide zou krijgen.

Terwijl de deur achteraan wagenwijd openstond, legde Pogacar er vlak voor de top nog een laagje op. Zijn explosieve knal kon niemand beantwoorden en weg was hij.

Ook Remco Evenepoel paste. In de witte trui moest hij zelfs Jonas Vingegaard en Primoz Roglic laten rijden.

Eigen tempo kiezen, dat hadden vooral Evenepoel en Vingegaard goed begrepen met de lange finale die nog wachtte, man tegen man.

Op het volgende bergje dichtte Vingegaard het gaatje plots op Pogacar, die maar bleef achterom kijken. Het sprintje voor de bonificaties op de top regelde de Sloveen nog net, de eerste mentale tik was wel een feit. Geen lange solo.

Een duo tegen een ander duo, zo doken ze de diepe finale in. Want ook die andere Sloveen had zijn hand overspeeld. Roglic kreeg het gezelschap van Evenepoel in de strijd om plek 3.

De tweede tik voor Pogacar volgde aan de streep. Want wie had gedacht dat hij een sprintje zou verliezen van de in principe minder vinnige Vingegaard, ook al was het op een oplopende aankomst?

Het heerlijke duel om een derde Tourzege tussen Pogacar en Vingegaard, daar hebben we vandaag de eerste episode van gezien. Met die laatste als morele winnaar.

Evenepoel kwam nog solo binnen op plek 3, op 25 seconden, na een val van Roglic in de laatste afdaling, waar onze landgenoot voor stevige druk zorgde. Evenepoel houdt zijn tweede plaats in de stand nog net vast voor Vingegaard. De witte trui zit wel bijzonder stevig om zijn schouders.