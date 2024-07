Hans Vanaken leerde de koers kennen dankzij de Sporza Wielermanager: "Het spelletje leeft echt bij Club Brugge"

26 mei 2024 was een speciale dag voor Hans Vanaken: hij won niet alleen de titel met Club Brugge, hij zegevierde die dag ook in zijn minicompetitie voor de Sporza Giromanager. Ook aan de Tourmanager neemt de tweevoudige Gouden Schoen deel, "maar het gaat niet zo goed deze keer".

"Die 3 waren redelijk goed in de rit over de Galibier. Hopelijk kan ik met hen het verschil maken."

"Ik heb al 3 transfers gedaan, een beetje uit paniek. Ik stond zo ver in de stand dat ik dacht: ik moet alles op alles zetten om in te halen. Alleen lukt dat nog niet zo goed."

De rennersnamen rollen vlot over de tong van Hans Vanaken. Hij volgt de koers nochtans maar heel recent ... dankzij de Sporza Wielermanager.

"Ik ben er vorig jaar mee begonnen en dan begin je de renners pas te kennen. Al moet ik soms nog eens iets opzoeken."

"Ik kijk nu ook al wat meer naar de koers dan vroeger. Je leeft toch mee met je renners, wil weten of ze het goed doen."

De minicompetitie bij Club Brugge heeft Vanakens interesse aangewakkerd. "Als voetballer zeg ik altijd: wij willen alles winnen. Ook dit spelletje dus."

Vanaken neemt het op tegen dokters, kinesisten en spelers. Daarbij ook zijn ex-ploegmaat Mats Rits, tegenwoordig bij Anderlecht.

"Mats staat er veel beter voor dan ik. Hij staat in de top 5. Ik sta zelfs maar op de 2e pagina. Helemaal niet goed dus. We zijn met zo'n 16 spelers in onze competitie. Mats heeft de klassiekers gewonnen, maar ik was de beste in de Giro."

Vanaken zit in volle voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar die sluit perfect aan op de Tour. "In de voormiddag trainen we, in de namiddag kunnen we dan naar de koers kijken. Er wordt veel over gepraat onderling. Het is leuk om elkaar wat te plagen. Het leeft echt."