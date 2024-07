Mats Rits bidt voor Belgische sprinter in zijn Tourmanager: "Momenteel sta ik maar in de middenmoot"

Wie de documentairereeks Mauve al eens bekeken heeft, weet dat de Sporza Wielermanager een gevoelig onderwerp is in de kleedkamer van Anderlecht. Mats Rits is een van de vaste spelers en won de RSCA-minicompetitie dit voorjaar. Hoe presteert hij nu tijdens de Tour de France?

Bij Anderlecht kijken ze over de stadionmuren heen. De wielersport is zeer populair in de kleedkamer van paars-wit en bij de beleving daarrond is de wielermanager natuurlijk een must.

"Als er competitie is, dan zijn we er snel bij", gniffelt Mats Rits tijdens Sporza Tour op Radio 1.

Maar voorlopig is Rits nog niet de spits van zijn ploeg. "Momenteel presteer ik matig. Ik sta ergens in de middenmoot van het groepje met wat stafleden en spelers. Rond de 7e plaats, denk ik."

Anderlecht is momenteel op stage in Portugal. "Als het kan, volgen we de koers. Er staat altijd wel ergens een tv-scherm aan."

De kern en staf van Anderlecht bestaat natuurlijk niet alleen uit koersgekke Vlamingen. "De Denen volgen de Tour ook, hoor", legt Rits de link met Jonas Vingegaard. "Het zijn ook wielerfans."

Rits hoopt dat Jasper Philipsen vandaag scoort - "Hij is mijn kopman" -, maar is naar eigen zeggen zelf vooral een passieve renner.

"Ik rijd zelf niet echt graag met de fiets. Of ik ooit de cols zal induiken na mijn voetbalcarrière? Vroeger zei ik nooit, naarmate ik ouder word, zeg ik "waarschijnlijk niet". Dus wie weet ..."