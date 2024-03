Anderlecht-speler Mats Rits staat in top 10 Sporza Wielermanager: "Ik ruik jaloezie bij Jan Vertonghen"

Het kan een seizoen vol trofeeën worden voor Mats Rits. De middenvelder van Anderlecht prijkt op de 8e plek in de Sporza Wielermanager en heeft ook virtueel de wisselbeker in de RSCA-minicompetitie in bezit. "Maar Jan Vertonghen zegt dat hij liever in zijn schoenen staat dan in de mijne", lacht Rits.

Het was Jan Vertonghen die Ruben Van Gucht tipte dat een Anderlecht-ploegmakker in de top 10 van de Sporza Wielermanager staat.

Ik had Rex als kopman voor Le Samyn. Dat is natuurlijk een stukje geluk.

Ik had Rex als kopman voor Le Samyn. Dat is natuurlijk een stukje geluk.

Rits schuimde wielerforums, websites en podcasts af om zijn ideale ploeg samen te stellen.

Met succes, want met Jan Tratnik, Wout van Aert, Laurenz Rex en Tadej Pogacar zitten alle winnaars van de gereden voorjaarskoersen in zijn team.

"En toen Rex Le Samyn won, had ik die als kopman. Dat is natuurlijk een stukje geluk en ik besef dat er nog veel kan veranderen in het klassement. We zitten nog maar in het begin", benadrukt Rits.

Grote afwezige in zijn ploeg is Mathieu van der Poel. "Die moet ik voor Milaan-Sanremo in mijn team brengen. Alleen moet ik nog eens bekijken welke 2 renners ik daarvoor moet opofferen."