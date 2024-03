Kopecky en Van Aert de slokoppen, jonge Finse en chouchou zijn de beste koopjes in Sporza Wielermanager

wo 13 maart 2024 08:30

Sporza Wielermanager is respectievelijk 5 (bij de vrouwen) en 4 (bij de mannen) koersen ver en dan duiken wij graag in de statistieken. Wie zijn de grootste puntenpakkers en wie heeft de meeste "punten per miljoen"? Bekijk het hier en vergeet je kopman en kopvrouw voor Nokere Koerse niet aan te passen.

Lotte Kopecky is de grote slokop

Geen verrassing bij de grote puntenpakkers bij de vrouwen. Met haar tweede plaats in de Omloop en haar zege in de Strade Bianche staat Lotte Kopecky helemaal bovenaan met 144 punten. Ook Elisa Longo Borghini kan 2 podiumplaatsen in die koersen voorleggen, maar met een 2e en een 3e plaats komt ze "maar" aan 116 punten. De Oostenrijkse Christina Schweinberger maakt de top 3 vol. Opvallend is dat Schweinberger in de 5 koersen die tot nu toe meetelden voor Sporza Wielermanager telkens in de top 15 eindigde.

top 10 puntenpakkers 1. Lotte Kopecky 144 punten 2. Elisa Longo Borghini (Ita) 116 3. Christina Schweinberger (Oos) 108 4. Lorena Wiebes (Ned) 104 5. Marianne Vos (Ned) 96 6. Demi Vollering (Ned) 90 7. Puck Pieterse (Ned) 90 8. Kristen Faulkner (VS) 89 9. Vittoria Guazzini (Ita) 89 10. Elisa Balsamo (Ita) 85

Jonge Finse is de beste koop

Een van de favoriete statistieken voor fervente wielermanagers is de "punten per miljoen"-statistiek. Bovenaan die statistiek bij de vrouwen pronkt Anniina Ahtosalo. De Finse kampioene kon je op de kop tikken voor de minimumprijs van 2 miljoen. Ahtosalo is pas 20 jaar oud en dankt haar koppositie vooral aan haar tweede plaats in Le Samyn. Ook als je Kristen Faulkner, winnares van de Omloop van het Hageland, en Puck Pieterse (8e in Omloop, 10e in Hageland, 13e in Strade Bianche en 3e in Ronde van Drenthe) in je ploeg hebt, heb je al goeie zaken gedaan.

top 10 punten per miljoen 1. Anniina Ahtosalo (Fin) 2 miljoen 54 punten 27 punten per miljoen 2. Kristen Faulkner (VS) 4 89 22,25 3. Puck Pieterse (Ned) 5 90 18 4. Christina Schweinberger (Oos) 6 108 18 5. Vittoria Guazzini (Ita) 5 89 17,8 6. Thalita de Jong (Ned) 3 51 17 7. Elisa Longo Borghini (Ita) 7 116 16,57 8. Anneke Dijkstra (Ned) 2 29 14,5 9. Marianne Vos (Ned) 7 96 13,71 10. Victoire Berteau (Fra) 4 54 13,5

Marianne Vos is hot, Cecilie Uttrup Ludwig not

Bij de transfers zien we duidelijke trends. Rensters die gevallen ( Cecilie Uttrup Ludwig), geblesseerd (Liane Lippert) of ziek (Marlen Reusser) zijn of geweest zijn, werden het meest uit jullie ploegen gegooid. Marianne Vos heeft jullie met haar overwinning in de Omloop dan weer overtuigd om haar snel op te nemen in jullie wielermanagerploeg.

top 5 transfers in top 5 transfers uit 1. Marianne Vos (Ned) 1.002 1. Cecilie Uttrup Ludwig (Den) 1.413 2. Shirin van Anrooij (Ned) 491 2. Liane Lippert (Dui) 299 3. Elisa Longo Borghini (Ita) 429 3. Marlen Reusser (Zwi) 159 4. Thalita De Jong (Ned) 381 4. Silvia Persico (Ita) 158 5. Puck Pieterse (Ned) 289 5. Puck Pieterse (Ned) 155

Renners van Visma - Lease a Bike boven

Geen verrassing bij de grootste puntenpakkers bij de mannen. De top 3 wordt ingenomen door renners van Visma - Lease a Bike: Wout van Aert, Christophe Laporte en Jan Tratnik. Van Aert en Tratnik wonnen allebei in het Belgische openingsweekend, Laporte reed daar telkens in de top 5 en voegde er nog een 10e plaats in de Strade Bianche aan toe. De winnaars van de Le Samyn en de Strade Bianche (Laurenz Rex en Tadej Pogacar) maken de top 5 vol.

top 10 puntenpakkers 1. Wout van Aert 122 punten 2. Christophe Laporte (Fra) 103 3. Jan Tratnik (Svn) 91 4. Laurenz Rex 88 5. Tadej Pogacar (Svn) 80 6. Tim Wellens 76 7. Toms Skujins (Let) 68 8. Nils Politt (Dui) 65 9. Thomas Pidcock (GBr) 64 10. Antonio Morgado (Por) 52

Chouchou van onze podcasthost is de MVP

De beste verhouding tussen kosten en baten vind je tot nu bij Laurenz Rex. De chouchou van Kopman-host Tess Elst kostte amper 3 miljoen en leverde je al zeker 88 punten op dankzij zijn 6e plaats in de Omloop en zijn zege in Le Samyn. Andere goedkopere renners die je al veel punten hebben opgeleverd zijn Antonio Morgado, Toms Skujins en Jenthe Biermans. Voor de minimumprijs van 2 miljoen deed je voorlopig de beste zaken met Emilien Jeannière, die 6e werd in Kuurne.

top 10 punten per miljoen 1. Laurenz Rex 3 miljoen 88 punten 29,33 punten per miljoen 2. Jan Tratnik (Svn) 5 91 18,2 3. Antonio Morgado (Por) 3 52 17,33 4. Toms Skujins (Let) 4 68 17 5. Jenthe Biermans 3 44 14,67 6. Nils Politt (Dui) 5 65 13 7. Tim Wellens 6 76 12,67 8. Oliver Naesen 4 47 11,75 9. Emilien Jeannière (Fra) 2 22 11 10. Maxim Van Gils 5 52 10,4

Transferplannen met Tadej Pogacar en Wout van Aert

Onder de wielermanagers zijn er duidelijk vrouwen en mannen met plannen. Zo werd Van Aert na het Belgische openingsweekend massaal ingeruild voor Tadej Pogacar. De muizenissen van Arnaud De Lie en de valpartijen van de onfortuinlijke Florian Sénéchal en Julian Alaphilippe hebben jullie ook tot actie aangezet. Weinig verrassend staan puntenpakkers en revelaties aan de andere kant van de transfers.

top 10 transfers in top 10 transfers uit 1. Tadej Pogacar (Svn) 3.088 1. Arnaud De Lie 2.724 2. Tim Wellens 2.984 2. Wout van Aert 1.974 3. Toms Skujins (Let) 1.913 3. Biniam Girmay (Eri) 1.733 4. Maxim Van Gils 1.509 4. Julian Alaphilippe (Fra) 1.420 5. Thomas Pidcock (GBr) 1.418 5. Florian Sénéchal (Fra) 1.309 6. Antonio Morgado (Por) 1.333 6. Jasper Philipsen 1.271 7. Matej Mohoric (Svn) 1.229 7. Dylan Van Baarle (Ned) 1.253 8. Laurenz Rex 1.115 8. Kasper Asgreen (Den) 1.018 9. Lennert Van Eetvelt 994 9. Stefan Kung (Zwi) 882 10. Marc Hirschi (Zwi) 805 10. Tiesj Benoot 857

Visma - Lease a Bike is top, Soudal - Quick Step is flop

Visma-Lease a Bike is als een wervelwind aan het wielermanagervoorjaar begonnen en dat is te zien aan de laatste statistiek die we jullie voorschotelen. De renners van de Nederlandse ploeg zijn de grote slokop en reden al 410 punten bij elkaar. Achter Visma volgt met UAE Team Emirates een logische tweede. Dankzij vooral Pogacar, Wellens en Morgado verzamelde die ploeg al 310 punten. Bij de Belgische WorldTour-ploegen is er een onverwachte volgorde. Intermarché-Wanty (201 punten) troeft Lotto - Dstny (115), Alpecin-Deceuninck (51) en Soudal - Quick Step af (31). Opvallend, Bingoal doet zelfs beter dan de ploeg van Patrick Lefevere.

punten per wielerteam 1. Visma - Lease a Bike 410 2. UAE 331 3. Intermarché - Wanty 201 4. Lidl - Trek 117 5. Lotto - Dstny 115 6. Decathlon - AG2R 106 7. Movistar 94 8. Ineos Grenadiers 83 9. Arkéa - B&B Hotels 76 10. Groupama - FDJ 62 11. Uno-X Mobility 57 12. Alpecin - Deceuninck 51 13. Bahrain - Victorious 51 14. DSM-Firmenich - PostNL 51 15. Israel - Premier Tech 40 16. Tudor 38 17. Bingoal - WB 38 18. TotalEnergies 36 19. Soudal - Quick Step 31 20. Jayco - AlUla 29 21. Q36.5 26 22. Bora - Hansgrohe 22 23. EF Education - EasyPost 22 24. TDT - Unibet 13 25. Flanders - Baloise 13 26. Cofidis 12 27. Astana 12 28. Kern Pharma 5 29. Tarteletto - Isorex 3 30. Corratec - Vini Fantini 2 31. Polti - Kometa 1