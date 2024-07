7 vragen na de bataille royale in Le Lioran: "Misschien worden Pogacar en Evenepoel bondgenoten in de slotweek"

do 11 juli 2024 08:20

De 11e etappe werd vooraf aangekondigd als een niet te onderschatten onderneming in het Centraal Massief. Wel, de etappe van woensdag heeft allerminst ontgoocheld. In hun podcast kaarten radiocommentatoren Christophe Vandegoor en Serge Pauwels na aan de hand van 7 stellingen.

1. Op de Col de Pertus reed Jonas Vingegaard een gat van 30 seconden dicht op Tadej Pogacar. Hoe kan dat?

Serge Pauwels en Christophe Vandegoor: "Ofwel is Jonas Vingegaard veel beter dan we denken. Ofwel heeft UAE Team Emirates een fout gemaakt." "Was er een suikerdip bij Tadej Pogacar? Hij riep de neutrale auto bij zich. Stonden er niet genoeg verzorgers langs de kant? Aan zijn sprint zie je dat hij stikkapot zit. Het is niet de eerste keer dat UAE die zaken niet voor elkaar heeft." "Zijn aanval was snedig, maar dan vooral de eerste honderden meters. Daarna zat er meer snee op Vingegaard." "Het was een hele lange etappe en er was hard gekoerst. Misschien was het glycogeen in zijn spieren op. Pogacar heeft het nog enigszins kunnen maskeren, want anders had hij meer terrein verloren. Maar het beste was er duidelijk af."

2. In Bologna en in de gravelrit nam Vingegaard niet over van Pogacar. Waarom nu wél?

"Wellicht waren er teamorders en wilden ze Remco Evenepoel en Primoz Roglic deze keer wel op achterstand zetten. Als je - vanuit het standpunt van Vingegaard - Roglic lost en dan niet doorrijdt met Pogacar, dan klopt dat niet." "Maar stel dat Pogacar inderdaad een hongerklop had, was het dan wel verstandig van hem om door te rijden met Vingegaard?" "Het zit in zijn karakter en dat siert hem, maar tactisch had hij zich die bedenking kunnen of moeten maken. Pogacar had na de terugkeer van de Deen defensiever kunnen koersen."

3. Is Jonas Vingegaard nu de topfavoriet?

"Als je de lijn doortrekt ... Pogacar rijdt al zo lang op een hoog niveau. De Giro is begonnen op 4 mei, de Tour eindigt op 21 juli. Dat is bijzonder lang." "Vingegaard is nog aan het verbeteren. Hij heeft nu ook weer 2 rustige ritten voor we in de Pyreneeën zitten. Dat is ideaal voor zijn conditieopbouw. Met wat we gezien hebben, is Vingegaard zeker een stevige kandidaat."

4. UAE wordt beschouwd als het Real Madrid van deze Tour. Doen de makkers van Pogacar wat ze moeten doen?

"Pogacar heeft de tactiek van de verschroeiende aarde. Hij zet zijn mannen één voor één op kop. Maar als Vingegaard goed is zoals nu het geval was, dan maak je zelf een duel van man tegen man." "De mooiste tactiek was die van Jumbo-Visma 2 jaar geleden op de Col du Granon. Maar zij hadden met Vingegaard en Roglic 2 kopmannen om mee te spelen. UAE heeft er nu maar 1. Ze laten duidelijk zien dat het zo is. Ze zaaien geen twijfel." "Ze zouden dat spelletje kunnen spelen, maar het is hun bewuste keuze. Ze lokken Vingegaard niet uit zijn kot met iemand zoals Adam Yates." "Hun strategie is een pletwals maken met hun team. Maar nu zijn ze op een counter gebotst en beseffen ze wellicht dat die tactiek niet meer zal werken. Want anders riskeren ze nog meer counters."

Vingegaard moet komen en moet het gat dichtrijden. Misschien krijgt ASO dan wel wat het wil: een absolute apotheose met de tijdrit in Nice. Serge Pauwels

"Ik denk dat ze het geweer van schouder zullen veranderen bij UAE. Eigenlijk moet Pogacar gewoon aan het wiel van Vingegaard kleven. Dan kan hij winnen." "Het is tegen zijn natuur, maar hij zal heel goed moeten aanvoelen op welke dagen hij goed is. Vaak zal hij dan op de laatste klim aangaan. Hij zal niet meer van ver willen aanvallen. Hij zal vooral volgen." "Vingegaard moet komen en moet het gat dichtrijden. Misschien krijgt ASO dan wel wat het wil: een absolute apotheose met de tijdrit in Nice. Als Vingegaard groeit en hij rijdt in elke bergrit weg, dan zit Pogacar nog niet safe."

5. Daalt Remco Evenepoel beter in groep dan alleen?

"Daar lijkt het op. Als Evenepoel in zijn eentje daalt, wordt hij vaak ingerekend door een achtervolgend groepje. Maar in zo'n groep heeft hij geen problemen. Dan wordt hij niet gelost." "Meer nog: toen hij met Roglic richting de aankomst ging, maakte de Sloveen een fout. " "Maar er is zeker nog werk in de afdalingen. Evenepoel kan nog verbeteren. Hij zet zijn pedalen niet altijd op de juiste manier." "Hij zet te weinig druk met zijn buitenste been. Bij een bocht naar rechts moet je jouw linkerbeen strekken en op die pedaal veel druk zetten. Dat gebeurt niet altijd."

6. Wat gebeurt er met het tijdsverlies dat niet wordt aangerekend bij Primoz Roglic na zijn val?

"Dat heeft te maken met de 3 kilometerregel. Als je ten val komt of pech hebt in de laatste 3 kilometer, dan krijg je de tijd toegewezen van het groepje waarin je je toen bevond." "Voor de start van een rittenkoers wordt aangeduid op welke dagen die regel van kracht is. Dat telt niet bij aankomsten bergop, maar bij deze rit was de regel dus van toepassing." "Roglic heeft ervan kunnen profiteren. Het is een beetje een geluk bij een ongeluk. Ik denk niet dat hij besefte dat die regel zou gelden, want je zag hem nog doorrijden tot op de streep."

7. Groeit er in de coulissen een bromance tussen Evenepoel en Pogacar?

"Je voelt dat ze veel respect hebben voor elkaar. Ze geven graag het volle pond en ze koersen op instinct. In tegenstelling tot Roglic en Vingegaard, die meer gereserveerd en sluwer zijn." "Het is mogelijk dat Evenepoel en Pogacar in de laatste week bondgenoten worden tegen Vingegaard."