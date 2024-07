Zakte Tadej Pogacar als een pudding in elkaar door hongerklop? "Ze hebben weer een fout gemaakt"

Met een snedige aanval op de Puy Mary leek Tadej Pogacar de Tour de France meer en meer naar zijn hand te zetten. Tot de Sloveen zichzelf (of de man met de hamer?) tegenkwam. Vive le vélo zocht naar een verklaring voor de ommekeer en vermoedt dat Pogacar sukkelde met een geeuwhonger.

"Je dacht: "Hier gaat hij weer."" Ook analiste Marijn de Vries had Tadej Pogacar al opgeschreven als winnaar toen hij aan de boom schudde op de Puy Mary.

Maar op de Col de Pertus zakte Pogacar als een pudding in elkaar. Jonas Vingegaard reed in zijn eentje een gat van 30 seconden dicht.

"Pogacar versnelde zoals we hem kennen: superexplosief. Maar zijn tank bleek toch behoorlijk leeg."

"Hij moést wel aanvallen, want zijn ploeg had de hele dag gewerkt. Ze hadden zo hard gereden voor de ritzege en voor tijdswinst. Maar achteraf bekeken was het overmoed, denk ik."