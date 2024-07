Primoz Roglic komt halve minuut na Remco Evenepoel binnen door val in slot, maar krijgt tóch zelfde tijd. Hoe kan dat?

Bij Soudal-Quick Step dachten ze even dat Remco Evenepoel steviger op het podium zou staan, mede door een val van Primoz Roglic in de laatste kilometer. Maar de jury zette de Sloveen achteraf gewoon naast Evenepoel.

In een afdaling richting de finish in Le Lioran ging Primoz Roglic onderuit, waardoor hij nog een halve minuut extra verloor op Remco Evenepoel, die op dat moment samen met hem op pad was.

Maar dat tijdverlies werd Roglic uiteindelijk niet aangerekend. Omdat deze etappe niet is ingeschaald als een bergrit was de 3-kilometerregel in voege. Wie valt binnen die 3 kilometer krijgt dus dezelfde tijd als het groepje waarbij hij op dat moment zat.

"Dat zijn regels die erbij horen, dus geen probleem", maakte Evenepoel er geen spel van. "Zijn kopbeurten waren wel niet van harte, dus ik denk wel dat hij op zijn limiet zat."