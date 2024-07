"Nu zijn we blij dat Jonas niet meereed in de gravelrit": Visma-Lease a Bike ziet dat "de Tour open ligt"

Zeggen dat de lucht eindelijk opklaart bij Visma-Lease a Bike, is een understatement. Jonas Vingegaard heeft zich helemaal richting het puntje van de piramide gekatapulteerd na zijn zege in Le Lioran. "De Tour ligt open", weet ploegmakker Tiesj Benoot. "Hij mag dit misschien wel zijn mooiste zege noemen", jubelt ploegleider Frans Maassen.

"Ik had het al even opgegeven", gaf ploegleider Frans Maassen toe. "Ik dacht er niet meer inzat dan schade beperken. Maar op de Col de Pertus zag je hem meter per meter terugkeren."

Benoot: "Ongelofelijk, hé. Het is heel mooi dat hij deze rit wint, maar het is vooral een mentale zege."

"Jonas is een geweldige kampioen. Hij kan zijn inspanning lang volhouden en kan herstellen van de meerdere explosieve aanvallen van Pogacar. Hij kan lang in het rood rijden en blijven herstellen."

En nu? Smaakt dit naar meer? Is Vingegaard plots de topfavoriet? "Ach, Jonas en Tadej ontlopen elkaar weinig en ook Remco staat nog op 2. Hij kan als geen ander all-in gaan. Het blijft speelbaar voor de eerste 4", zegt de Nederlandse ploegleider.

"De Tour ligt nog open", lacht Benoot in zijn vuistje. "Van in het openingsweekend laat Jonas zien dat hij goed is. En toch is het een verrassing wat er vandaag gebeurd is."

"Er zijn nog geen echte ritten voor hem geweest. Ik ben nu vooral blij dat hij niet heeft meegereden in de gravelrit, want dat had er anders kunnen uitzien."