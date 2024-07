Gevarieerde dag met hockey, turnen, zeilen en triatlon: deze Belgen komen op woensdag 31/07 in actie

Op dinsdag was het water van de Seine nog te vuil, op woensdag zou dat euvel verholpen moeten zijn. Om 8.00 uur hopen de vrouwen - met Claire Michel en debutante Jolien Vermeylen - wél te kunnen beginnen aan hun triatlon.

Ook de triatlon van de mannen is verschoven naar woensdagochtend. Het startschot weerklinkt - als de waterkwaliteit het toelaat - om 10.45 uur.

Rond hetzelfde moment vinden we ook al enkele landgenoten in het water. Tibo Vyvey en Niels Van Zandweghe roeien de A/B-halve finale van de lichte dubbeltwee en Tim Brys verschijnt in de halve finales van de skiff.

In Versailles tekenen Flore De Winne, Domien Michiels en Larissa Pauluis in de voormiddag present voor dag 2 van de dressuur. Op hetzelfde moment maakt Gabriella Willems haar opwachting in de kwalificaties van het judo.

In de vooravond staan daarvoor ook nog de herkansingen, halve finales en finale geprogrammeerd. Afwachten hoe lang de Belgische meedraait.

Zeilers Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck in hun 49er en Anouk Geurts en Isaura Maenhaut in de 49er FX-klasse sluiten op de middag de eerste golf van de dag af.

Pas om 15.46 uur is het aan de volgende landgenoot. Vasile Usturoi verdedigt de Belgische eer in de 1/16e finales van het boksen -57 kilogram.

Om 17.00 uur zorgen de Red Panthers voor het slotakkoord. Twee dagen na hun makkelijke overwinning tegen Frankrijk willen de Belgische hockeyspeelsters nu ook voorbij Japan, dat al van Duitsland en China verloor.