Yee verrast grote rivaal Wilde in triatlon, Marten van Riel (22e) kent inzinking in het lopen

Een olympische triatlon met een bijzonder straffe ontknoping. De Nieuw-Zeelander Hayden Wilde leek lang op weg naar de olympische titel, maar in de laatste hectometers pakte die andere topfavoriet, Alex Yee, uit met een enorme eindsprint en griste hij de gouden medaille weg. Marten Van Riel zakte door het ijs in het lopen en werd 22e.

Marten Van Riel was wel goed mee en vond al snel de aansluiting met de leiders in het fietsen, maar voorin viel het helemaal stil en daar profiteerde Wilde optimaal van. Hij keerde terug en kon zich sparen voor het slotonderdeel: het lopen.

Dinsdag was er nog de soap rond de kwaliteit van de Seine, woensdag konden de mannen dan toch beginnen aan de olympische triatlon. Wellicht wel met een pak vraagtekens: had het dagje uitstel een impact op de frisheid?

In de laatste hectometers pakte hij uit met een bijzonder knappe comeback. "Wat is er hier aan het gebeuren?!", vroeg ook commentator Dirk Gerlo zich af.

De Nieuw-Zeelander snelde daarna solitair naar de slotkilometer en bedacht in zijn hoofd al hoe hij zou staan pronken met het goud. Maar Yee had nog één allerlaatste troef achter de hand.

Wilde zag het gevaar en greep op tijd in. De Nieuw-Zeelander knalde het gaatje dicht, zorgde even voor gezelschap in de kop van de wedstrijd en koos dan het ruime sop. Yee had zichtbaar te vroeg zijn kaarten op tafel gegooid.

Al vanaf de start in het zwemmen werd hij naar de achtergrond verwezen. Hij zou nooit een rol van betekenis spelen. Zichtbaar teleurgesteld kwam hij als 42e over de streep.

Marten Van Riel zocht achteraf naar een verklaring voor de teleurstellende 22e plek. "Ik had eigenlijk van begin tot einde geen supergoed gevoel", gaf hij toe. "In het zwemmen ging het eerst nog, maar ben ik wel diep moeten gaan."

"Op de fiets voelde ik daarna al dat ik niet echt kon duwen. Zelfs als we daar vol hadden doorgereden en we met een kleiner groepje waren voorgebleven, had ik waarschijnlijk niets meer over gehad voor het lopen."

Dat was nu ook het geval. In het lopen kreeg Van Riel een serieuze tik. "Ik weet eigenlijk niet exact waar het fout liep. Ik had een hele goeie voorbereiding en liep op het sterkste niveau uit mijn carrière. Maar dit was misschien wel een van de slechtste prestaties die ik ooit geleverd heb op een loopnummer."

"Gewoon niet de juiste benen voor de belangrijke dag", besloot hij. Nu gaat de focus op de gemengde aflossing, die op 5 augustus geprogrammeerd staat.