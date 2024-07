Groen licht voor de triatlon! Waterkwaliteit van de Seine is "conform" voor de wedstrijden

Het bange afwachten is voorbij voor de triatleten. In tegenstelling tot gisteren ontvingen ze goed nieuws over de waterkwaliteit van de Seine. Die zou na nieuwe stalen voldoende bevonden zijn om de wedstrijden te laten doorgaan. Vandaag komen met Jolien Vermeylen, Claire Michel, Marten Van Riel en Jelle Geens vier Belgen in actie.