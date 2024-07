Sporza Daily analyseert "gezichtsverlies" door triatlonsaga: "Sport wordt een beetje gerund door de politiek"

De triatlon is hét gespreksonderwerp op deze Olympische Spelen. Helaas is dat (nog) niet door straffe prestaties, maar door de kwaliteit van het water. De organisatie heeft er alles aan gedaan om de zwemproef te laten doorgaan in de Seine. Maar dat zorgde al voor veel ophef. "Ik vind het een klein beetje jammer dat er niet onmiddellijk een plan B kon uitgevoerd worden", zegt tweevoudig olympiër Kathleen Smet.

Zelf nam Smet twee keer deel aan de Olympische Spelen (2000 en 2004). "In mijn tijd hing die datum een jaar boven mijn bed. Je bereidt je voor richting die dag."

"Nu is dat ritme verstoord. Elke atleet zal daar anders mee omgaan."

Volgens ex-triatlete Kathleen Smet is dat erg lastig voor de olympiërs. "Het is heel vervelend. Op de dagen voor een wedstrijd heeft een triatleet zijn eigen rituelen om optimaal aan de start te staan."

Niks is glashelder voor de triatleten deze week. Het water van de Seine is troebel en dat heeft al voor heel wat onduidelijke situaties gezorgd.

De organisatie dekt zich in voor als atleten ziek zouden worden.

"Als atleten dan ziek zouden zijn door toch te zwemmen, dan is dat een immens probleem voor het land en de deelnemer. Gezondheid gaat natuurlijk boven alles."

"Ze dekken zich een beetje in tegen atleten die ziek worden", denkt Smet. "Voor veel landen is de mixed relay nog belangrijk."

Geen triatlon voor de mannen gisteren. De organisatie besliste om door het troebel water in de Seine de race uit te stellen.

In deze omgeving wil de organisatie de triatlon laten doorgaan.

Leidt het IOC zo gezichtsverlies? "Absoluut, geen twijfel mogelijk. Vorig jaar was al geweten dat de waterkwaliteit fluctueerde. Tijdens het testevent is er toen niet gezwommen in de para-triatlon en de mixed relay."

Vaak wordt verwezen naar het slecht weer als beslissende factor. "Ze zeggen dan dat ze er niks aan kunnen doen, maar het was geweten", zegt een strenge Smet.

"Het is een klein beetje jammer dat er niet onmiddellijk een plan B is."

Een duatlon was volgens Smet helemaal ongepast geweest. "Dat is het summum van gezichtsverlies. Ik hoop dat ze alles in het werk stellen om dat te vermijden. Iedereen heeft getraind op de triatlon."