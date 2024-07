Frans delirium in straten van Parijs: Beaugrand wint olympische triatlon, Vermeylen 24e na val tijdens fietsen

Droomwinnares in de straten van Parijs. Cassandre Beaugrand is de olympische kampioene triatlon. De Franse haalde het na 1.500 m zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen in een tijd van 1u54'55". De wedstrijd in Parijs werd ontsierd door heel wat valpartijen op de fiets. Zo ook voor landgenote Jolien Vermeylen, die na een veelbelovende start vrede moest nemen met de 24e plek.

Opvallend: de stroming van de Seine maakte de wedstrijd zwaar. In Tokio kwamen de vrouwen na 18'24" uit het water, nu deden ze er minstens 22'05" over.

Met en tegen de stroming voelde Jolien Vermeylen zich als een vis in het water. Haar zwemachtergrond hielp de Belgische om snel terrein goed te maken. Zo was ze de 5e snelste na een rondje en kwam ze als 11e uit het water na de volledige 1.500 meter.

Een opdracht die erin hakte bij de triatletes? Tijdens het fietsen over spekgladde Parijse wegen gingen opvallend veel atleten tegen de vlakte. Zo ook Vermeylen, die haar mooie uitgangspositie in de kopgroep in rook zag opgaan.



Zo bleef een groepje van tien favorieten over. Onze landgenote moest achtervolgen in een peloton op een minuut. In de 40 kilometer bleef het status quo overeind. Negen lopers zouden de medailleverdeling voor hun rekening nemen in de afsluitende 10 kilometer.