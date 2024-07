"Dit ontsiert de triatlon volledig": Vermeylen en co. gaan massaal tegen de vlakte op spekgladde wegen

Wat was dat allemaal, zeg?

Voor de olympische triatlon ging het alleen maar over het zwemgedeelte in de vervuilde Seine, maar na de wedstrijd zal het vooral over het fietsen gaan.



Op de spekgladde wegen in de Parijse binnenstad ging de ene na de andere renster tegen de grond. Ook onze landgenote Jolien Vermeylen ging in een van de eerste bochten tegen de vlakte.



Een valpartij met grote gevolgen. Vermeylen reed op het moment van haar val mee met een elitegroepje dat op medaillekoers lag. Maar na haar schuiver zou ze niet meer in het stuk voorkomen.



Onze landgenote was trouwens niet de enige die kennis maakte met de Parijse ondergrond. Zeker twintig rensters kwamen ten val. De Luxemburgse Jeanne Lehair moest zelfs in tranen verstek laten gaan.

"Dit ontsiert de wedstrijd tot en met", zag ook onze commentator Dirk Gerlo.