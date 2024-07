"Wat een k*tsituatie! Een echt schandaal voor de sport": Marten Van Riel haalt uit na uitgestelde triatlon

di 30 juli 2024 12:00

Wat de dag van zijn olympische triatlon moest worden, is uitgemond in een grote teleurstelling voor Marten Van Riel. Net als alle andere triatleten kreeg hij vanochtend te horen dat de wedstrijd door de vervuilde Seine uitgesteld moest worden. "Dit is respectloos tegenover onze jarenlange voorbereiding", reageerde hij scherp op het statement van World Triathlon. In een videoboodschap aan zijn fans gaf hij extra uitleg.

Het was een frustrerende ochtend voor Marten Van Riel. De Belgische triatleet kreeg om half vijf te horen dat zijn olympische triatlon uitgesteld werd. En dat om de slechte waterkwaliteit van de Seine - waar al maandenlang voor gevreesd werd.



In een statement maakte World Triathlon bekend dat het een beslissing was om "de gezondheid van de atleten te garanderen." Maar dat vindt Van Riel duidelijk onzin. "Als dat echt zo was, was dit evenement al lang naar een andere locatie verplaatst", reageerde hij. "We zijn geen poppen in een poppenkast, hé."

Zoiets in het midden van de nacht veranderen, is gewoon respectloos. Marten Van Riel

"Zoiets in het midden van de nacht veranderen, is ook gewoon respectloos tegenover onze jarenlange voorbereiding en ook tegenover de fans die komen kijken. Dit is een aanfluiting voor de triatlon. En dat net op het grootste toneel."

Het blijft nu afwachten voor onze landgenoot of de olympische triatlon morgen wél gewoon kan doorgaan, of dat er andere maatregelen genomen moeten worden.

K*tsituatie

Een extra domper voor Van Riel: hij had een supportersbus ingelegd. In een persoonlijke videoboodschap sprak hij de meegereisde fans nog eens toe.



"Ik sta hier met kleine oogjes en ben daarjuist nog in mijn bed gekropen na het nieuws, maar wat een kutsituatie", klonk het.

"Het is een echt schandaal voor het triatlon. Dat de organisatie dit niet zag aankomen ... De voorbije dagen werd ons ook nog verteld dat het allemaal in orde ging komen."