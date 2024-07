"Een duatlon in plaats van de triatlon? Dat zou Plan Z zijn": Dirk Gerlo meet de schade op aan de Seine

di 30 juli 2024 09:07

Geen zwemmers te zien in de Seine. In het holst van de nacht werd dinsdag beslist dat de olympische triatlon uitgesteld moest worden door de slechte waterkwaliteit. Vanaf de oevers van de lege rivier bracht onze reporter en commentator Dirk Gerlo een stand van zaken. "Wat een prestigeproject moest worden, heeft nu voor chaos gezorgd", klonk het.

Rond half vijf vannacht kwam het onvermijdelijke nieuws: wegens de slechte waterkwaliteit van de Seine werd de triatlon uitgesteld.

"Waarom zo laat? Wel, vannacht wilde men - net zoals de andere dagen - toch nog eens testen", vertelt onze triatlon-commentator Dirk Gerlo aan de oevers van de Seine. "Enkele stalen waren al goed, maar op één plaats was de waterkwaliteit nog steeds ondermaats."

"Toen de triatleten uit hun bed kwamen, kregen ze dus het nieuws te horen. Er was grote ontgoocheling en toch ook het element van verrassing. Je moet weten: het was de voorbije dagen warm en die zon op het water had de bacteriën moeten verminderen. Maar niet, dus." En zo werd de triatlon alsnog uitgesteld.

Al lijkt het toch eerder een selffulfilling prophecy na maanden van onzekerheid. Waarom hield de organisatie zo koppig vast aan de Seine als decor voor de triatlon?

"Het is vooral een prestigeproject, natuurlijk", vertelt Gerlo. "De locatie is hier fantastisch en vroeger werd hier ook effectief een triatlon afgewerkt, maar de laatste jaren is de waterkwaliteit veel slechter geworden. Er is dan wel een heus opruimproject gekomen, maar dat bleek niet voldoende te zijn."

Gegokt, maar verloren?

"Nu komt er alvast heel veel kritiek, want er zijn in Frankrijk heel veel plaatsen waar je wél perfect een triatlon kunt organiseren. Denk maar aan de Iron Man van Nice, waar je een prachtig parcours hebt en in de Middellandse Zee kunt zwemmen."

"Maar neen, de organisatie is blijven vasthouden aan haar project en dat heeft nu voor heel wat chaos gezorgd."

Schijn bedriegt aan de overs van de Seine.

Duatlon

En nu dreigt de triatlon zowaar een duatlon te worden. "Dat is niet Plan B of Plan C, maar eerder Plan Z", vertelt Dirk Gerlo. "Niemand wil van dat scenario weten. Zeker de atleten niet, die geen duatlon zullen willen doen. Je zou ook gewoon een compleet andere wedstrijd krijgen." Maar zo ver zijn we nog niet. Morgen is er nog een uitwijkdag voorzien en ook 2 augustus is vrijgehouden in de planning - dat houden de organisatoren nog achter de hand." "Het is duidelijk dat ze rekenen op goed weer. Dat zou vandaag ook het geval zijn, maar vanaf morgenavond is er weer regen en onweer voorspeld. Ze zitten hier dus met het mes op de keel."

Vanochtend om vijf uur was de coach van Van Riel al druk in de weer met het herschikken van de planning. Dirk Gerlo