Goede vrijdag, gevreesde duatlon of toch andere locatie? De alternatieve scenario's voor olympische triatlon

De Seine als slagader van een olympische triatlon. Aan die droom hielden de organisatoren van de Olympische Spelen in Parijs de laatste maanden halsstarrig vast. Hoewel er al bijna een jaar gevreesd werd voor de waterkwaliteit, moesten en zouden de triatlon en het openwaterzwemmen in de Seine plaatsvinden. En ook nu nog - terwijl de hevige regenval de waterkwaliteit weer helemaal in de war stuurde - blijft de Seine Plan A voor de triatlon. Zo werden al verschillende "reservedagen" aangeduid. Normaal zou de triatlon dus dinsdag om 8 uur van start gaan, maar de wedstrijd is nu uitgesteld tot woensdag om 10.45 uur. De start van de individuele triatlon bij de vrouwen blijft voorlopig ongewijzigd op woensdag 8 uur.

Het decor was al in gereedheid gebracht.

Tot slot is er nog een eerder onwaarschijnlijk alternatief.

Zo was er enkele weken geleden al sprake van een eventuele uitwijking voor het marathonzwemmen. "Daarvoor hebben we met Vaires-sur-Marne een reservelocatie aangeduid. Zij beschikt over alle mogelijkheden om deze evenementen te organiseren", dekte Tony Estanguet zich toen in.



Alleen: voor een triatlon is zo'n volksverhuizing minder evident.



Wat met het loopnummer en vooral het fietsparcours? Het lijkt een "mission impossible". Uitkijken welke knoop binnenkort doorgehakt zal worden.