Alle Belgen op dag 6 van de Olympische Spelen in Parijs: bekijk de resultaten en verslagen

Het doek is gevallen over dag 6 in Parijs. Tim Brys imponeerde in de skiff, de Red Lions blijven foutloos, Toma Nikiforov foeterde na zijn vroege exit en de jumpingruiters zijn op dreef. Er was ook wisselend succes in het boksen. En de Belgian Cats gingen zoals verwacht onderuit tegen de VS. Bekijk hier nog eens alle Belgische resultaten.