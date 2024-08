Oshin Derieuw knokt zich terug in de kamp en wint bij haar debuut in Parijs

Er hing eventjes een Belgische boksbaaldag in de lucht, maar Oshin Derieuw heeft haar eerste kamp in Parijs toch gewonnen. Onze landgenote zag af in de eerste ronde, maar vocht terug en klopte haar opponente uit Kaapverdië na split decision. Zaterdag vecht de West-Vlaamse haar kwartfinale. Als ze die kamp wint, dan is ze zeker van minstens brons.