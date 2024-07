Wout van Aert gelooft er nog in dat hij kan groeien: "Maar dan moet ik zeker deze Tour uitrijden"

Wout van Aert kon zijn stempel nog niet op deze Tour de France drukken, zoals hij dat in het verleden wel deed, met 9 ritzeges tot gevolg. Toch geeft hij de hoop niet op. "Ik heb er vertrouwen in dat ik nog vooruit zal gaan."

"Ik ben heel blij dat ik hier live aanwezig mocht zijn op de persconferentie van Jonas", begon Wout van Aert met een grapje.



Het lijkt erop dat Van Aert zelf ook wat gegeneerd was dat hij als een van de kopstukken werd opgevoerd, terwijl hij nog geen hoofdrol kon spelen in deze Tour.

"Maar over de rit van gisteren was ik tevreden. Omdat we het als ploeg super hebben gedaan, maar ook omdat ik mezelf goed voelde en mijn steentje kon bijdragen."

Het lijkt erop dat Van Aert dus toch een beetje aan het groeien is in deze Tour, in de hoop in topvorm te zijn voor de Spelen. "Dat gevoel heb ik toch nog niet echt. Ik ben best moe na deze eerste 9 dagen."

"Meestal voel je ook pas na de Tour dat het echt goed draait. Ik weet dat de vermoeidheid in mijn voordeel speelt. Ik heb er vertrouwen in dat ik nog vooruit zal gaan."