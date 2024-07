Jonas Vingegaard lacht zijn "gebrek aan big balls" weg: "Ik heb gewoon slim gereden"

Jonas Vingegaard kreeg op de persconferentie op de rustdag uiteraard veel vragen over de bedenkingen die Remco Evenepoel en Tadej Pogacar maakten over zijn koersgedrag tijdens de gravelrit. De Deen van Visma-Lease a Bike wimpelde die allemaal met de glimlach weg.

"Het is ook in mijn voordeel dat er verschillende rivalen zijn. Dan kunnen we elkaar helpen om er een harde race van te maken."

Vingegaard kijkt voorlopig de kat uit de boom, iets wat met name Tadej Pogacar en Remco Evenepoel ergerde tijdens de gravelrit. "Hij is te veel op mij gefocust en onderschat de anderen", klonk het bij de gele trui.

Jonas Vingegaard heeft zichzelf verbaasd in de eerste week van de Tour. Zijn voorbereiding was door zijn val in het Baskenland erg wankel, "maar ik denk dat mijn niveau al hoog is, veel hoger dan ik had kunnen verwachten".

Evenepoel zei over zichzelf dat hij met "big balls" had gekoerst en voegde daar bij de buitenlandse pers aan toe dat Jonas die niet had getoond. De nummer 3 in het klassement kan er een dag later alleen maar om glimlachen.

"Als ik was meegegaan met die twee en ze hadden me achtergelaten op die sector waar ik wat later Pogacar moest laten rijden, dan had ik de Tour gisteren al verloren. Het was geen gebrek aan "balls", ik heb wel slim gereden."

Vingegaard denkt dat dat het juiste pad is richting succes. "Ik leg mezelf wel minder druk op, al had ik daar vroeger ook niet zoveel last van. Als ik win, dan is dat goed. Anders gaat het leven ook gewoon voort. Die valpartij heeft wat dat betreft veel veranderd."