Jasper Philipsen na de heisa: "Ik moet misschien opletten dat ik mijn instinct niet altijd volg"

za 6 juli 2024 12:09

Of we een groepssprint krijgen en met hoeveel renners we dan naar de finish trekken, dat moet nog blijken. Maar als Jasper Philipsen aan boord is, dan zal hij natuurlijk met een vergrootglas gevolgd worden na de tumultueuze sprint van afgelopen donderdag. "Ik heb al betere tijden gekend", geeft hij toe.

Een simpele vraag voor Jasper Philipsen vanmiddag bij de start: hoe gaat het met hem na de commotie van de voorbije dagen? "Ik heb al betere tijden gekend, laat het me zo zeggen", antwoordt hij. "Maar ik moet positief blijven en kijken wat er komt. We zitten nog maar in week 1, er kan nog heel veel gebeuren." Philipsen heeft veel kritiek moeten slikken. "Hiermee omgaan maakt deel uit van onze job. Ik denk dat alle topsporters goeie en minder goeie periodes meemaken." "Het is nu even moeilijk, maar ik ben gezond en we strijden mee. Dat is het voornaamste."

Ik zal misschien net iets meer moeten opletten dat ik mijn instinct niet altijd volg, wil ik dit vermijden in de toekomst. Maar ik kan niets beloven. Tegen 70 km/u volg je automatisch je instinct. Jasper Philipsen

Hoe kijkt Philipsen terug op het incident? "Ik ben sowieso van oordeel dat ik niets bewust verkeerd doe. Dat kan ik met 100 procent zekerheid zeggen. Maar de jury bepaalt wat kan en wat niet." "Ik respecteer hun beslissing en ik probeer vandaag opnieuw een zo fair mogelijke sprint te rijden." "Het is 100 procent mijn instinct", vertelt Philipsen nog over zijn sprintstijl. "Het is nooit een bewust manoeuvre." "Ik zal misschien net iets meer moeten opletten dat ik mijn instinct niet altijd volg, wil ik dit vermijden in de toekomst. Maar ik kan niets beloven. Tegen 70 km/u volg je automatisch je instinct." Wout van Aert aanvaardde zijn excuses. "Voor mij blijft dit niet hangen en we moeten vooruitkijken. Wat gebeurd is, kunnen we niet meer veranderen. Ik blijf zelf hoopvol."

Steun van de wereldkampioen

"We steunen Jasper altijd", vulde Mathieu van der Poel nog aan. "Hij hoeft geen druk te voelen. We zijn realistisch genoeg om te beseffen dat het niet elk jaar een Tour zoals vorig jaar zal zijn."

