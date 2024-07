Biniam Girmay schrijft tweede hoofdstuk van zijn sprookjesboek, Jasper Philipsen en Arnaud De Lie op 2 en 3

Semur-en-Auxois en Colombey-les-Deux-Eglises

Startplaats Semur-en-Auxois is een charmant en schilderachtig middeleeuws dorpje in de Bourgogne met nog geen 5.000 inwoners.



Colombey-les-Deux-Eglises is met amper 400 inwoners nog onooglijker. Het gehucht is bekend als verblijfplaats van Charles de Gaulle, die er zijn tweede verblijfplaats had en er ook begraven ligt.