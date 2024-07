Jasper Philipsen excuseert zich voor hinderen van Wout van Aert:"Ik wil winnen, maar niet ten koste van veiligheid"

vr 5 juli 2024 10:13

Jasper Philipsen heeft zijn excuses aangeboden voor zijn onrechtmatige sprint in de Tour de France. Dat deed hij met een post op Instagram. "Ik wil me excuseren bij Wout van Aert. Het was niet mijn bedoeling om hem in te sluiten of in de nadarhekken te duwen." Philipsen werd gisteren gedeclasseerd van plaats 2 naar 107 voor zijn manoeuvre.

Na een kort statement via de ploeg heeft Jasper Philipsen nu ook op zijn eigen Instagrampagina gereageerd op zijn declassering in de 7e etappe van de Tour. Hij kreeg die straf nadat hij Van Aert hinderde in de sprint. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan Wout van Aert", schrijft Philipsen op Instagram. "Ik probeerde niet bewust om hem in te sluiten of om hem in de hekken te duwen." "Net als iedere sprinter ben ik enorm competitief en wil ik elke sprintersrit winnen, maar niet ten koste van de veiligheid van andere renners."

Contact hoort bij sprinten op het hoogste niveau. Jasper Philipsen

"Wat wij als sprinters doen is 'pokeren met de hoogste inzet' waarmee je kan spelen als een renner", gaat Philipsen verder. "Maar ik zou nooit bewust op een manier rijden waarmee ik anderen in gevaar breng." "Ik kan niet zeggen dat er dan geen contact is, want dat hoort bij sprinten op het hoogste niveau. En er is geen hoger niveau dan dat in de Tour de France." "Ik blijf proberen om te winnen, zo snel en eerlijk mogelijk." Philipsen sluit nog af met een paar dankwoorden. "Enorm bedankt aan het team, niet alleen voor de steun tijdens de rit, maar ook erna. Morgen gaan we er opnieuw voor."