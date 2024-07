Jasper Philipsen reageert op "onverwachte declassering": "Ik probeer een eerlijke sprinter te zijn"

Het nieuws van zijn declassering sloeg in als een bom bij Jasper Philipsen, die meteen na de etappe niet wilde reageren op het akkefietje met Wout van Aert. In een persmededeling deed de Belgische snelle man dat nu toch. "Ik heb niet de intentie om andere renners te hinderen en zeker niet in gevaar te brengen."

"Wat de declassering betreft, kan ik niet anders doen dan me neerleggen bij de beslissing van de jury. Ik probeer een eerlijke sprinter te zijn en heb niet de intentie om andere renners te hinderen en zeker niet in gevaar te brengen."

4 uur na zijn declassering in de 6e rit van de Tour heeft Jasper Philipsen via zijn ploeg Alpecin-Deceuninck gereageerd op die beslissing van de jury.

"De jury vindt dat ik dat vandaag wel heb gedaan en dat zal ongetwijfeld naar eer en geweten zijn beslist."



"Het is geen gemakkelijke eerste Tourweek tot nu toe, maar we geven niet op. De conditie is goed en de ploeg doet perfect werk. Er komen nog sprintkansen en we willen zeker blijven proberen om een etappe te winnen", sluit Philipsen strijdvaardig af.