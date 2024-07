Declassering voor Jasper Philipsen na akkefietje met Wout van Aert: "Dat komt hard aan"

Jasper Philipsen is gedeclasseerd na zijn manoeuvre met Wout van Aert in de 6e Tourrit. Onze landgenoot verliest daardoor zijn 2e plaats in de daguitslag en doet een bijzonder slechte zaak voor groen. "Ik vond het geen manoeuvre dat de declassering 100% rechtvaardigt", vindt ploegleider Christoph Roodhooft.

Was er begrip voor de beslissing van de wedstrijdjury in het kamp van Alpecin-Deceuninck ?

Geen plek 2 voor Jasper Philipsen in Dijon. Hij stuurde naar rechts en zo kwam Wout van Aert bijna in aanraking met de boarding en was zijn sprint voorbij. Philipsen werd teruggezet van 2 naar 107 in de daguitslag.

Voor de groene trui is het alvast een kleine ramp. "Tot voor de declassering waren we er weer heel dicht bij en nu is die plots weer veraf. We hebben het niet meer in eigen handen."



"Dit komt hard aan. Gisteren was er de gezonde ontgoocheling over de nipt verloren sprint. Gedeclasseerd worden komt extra speciaal binnen."

Van Aert was duidelijk in zijn reactie meteen na de sprint. "Ik ga ervan uit dat de UCI zich niet laat beïnvloeden door de woorden of berispingen van anderen", aldus Roodhooft.