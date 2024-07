Wout van Aert heeft het gehad met gedrag Jasper Philipsen: "Hij deed het vorig jaar in de Tour ook al zo"

Wout van Aert kon zich voor het eerst in deze Tour mengen in de massasprint, maar door een manoeuvre van Jasper Philipsen liet hij het uiteindelijk toch lopen. Philipsen kwam er uiteindelijk niet mee weg, maar dat wist Van Aert nog niet toen hij reageerde. "Het is een slechte gewoonte van hem."

"Dat is niet professioneel de deur dichtdoen. Hij moet gevoeld hebben dat ik naast hem zat. Maar hij deed dit vorig jaar in de Tour al en nu doet hij het weer zo."

"Niet dat het per se supergevaarlijk was, want ik kon nog net op tijd remmen, maar ik sprintte wel ter hoogte van hem en dan snap ik niet dat je nog naar de hekken uitwijkt."

Morgen kan Wout van Aert de frustraties al van zich afstampen in de tijdrit. Of is dat geen doel dit jaar? "Dat is het zeker wel. Ik heb er zin in."

"Mijn voorbereiding op de olympische tijdrit is door mijn val in Dwars door Vlaanderen wel helemaal anders verlopen. Ik heb er amper op kunnen trainen. Morgen is een belangrijke dag."