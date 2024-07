Had "doodbrave jongen" Jasper Philipsen gewoon rechtdoor moeten sprinten? "Dan wint hij vandaag"

do 4 juli 2024 22:40

De declassering van Jasper Philipsen na zijn uitje met Wout van Aert was uiteraard het gespreksonderwerp aan tafel bij Karl Vannieuwkerke vanavond. En over die "niet consequente" beslissing van de jury waren de meningen verdeeld: van een "natuurlijke beweging" tot een "terechte declassering", van weliswaar "een doodbrave jongen."

Of Jasper Philipsen terecht gedeclasseerd was of niet, wilde Karl Vannieuwkerke weten van zijn gasten. Ex-renster en analiste Marijn de Vries gaf als eerste haar mening. “Ik denk dat de jury niet anders meer kon. Ze hebben vanochtend een waarschuwing uitgedeeld aan Philipsen en Cavendish dat zij niet meer mochten sprinten zoals gisteren.” “Los daarvan vind ik dit een terechte declassering, maar dat er veel te weinig gehandhaafd wordt op regels. Ze zouden veel vaker deze straffen moeten uitdelen.” Onze commentator Renaat Schotte was minder overtuigd. “Ik vind het moeilijk. Het is een verhaal van twee kanten. Als jurylid zou ik me om te beginnen eraan ergeren dat de boarding niet recht staat. Er is ook iets zoals sprintersinstinct.”

Op het frontale beeld zie je hoe erg het is en zei ik meteen dat het een declassering moest worden. Jan Bakelants

“Dat snap ik volledig", pikte Jan Bakelants in. "Over de sprint van gisteren snap ik dan weer niet dat er over declassering gesproken worden." "De eerste die aangaat, mag kiezen aan welke kant van de weg. En dan komt het instinct van Philipsen die het wiel van Cavendish wil volgen. Daar vond ik dus niets fout aan.” Over de sprint van vandaag had Bakelants een andere mening. “Op het frontale beeld zie je hoe erg het is en zei ik meteen dat het een declassering moest worden." "Dit soort manoeuvres kan potentieel voor een nieuw geval Groenewegen-Jakobsen zorgen. Het is dus een goed signaal om al in een vroeg stadium van de Tour duidelijk te maken waar de grens ligt.”

Gewonnen zonder dat manoeuvre

Bovendien vond Bakelants het een overbodig manoeuvre van Philipsen. "Die fractie hinderen van Wout van Aert kost hem hier de ritzege. En kan hem ook de groene trui kosten." "Als hij gewoon rechtdoor gereden had, zou hij vandaag gewonnen hebben en was er geen discussie.” Was het dan een natuurlijke beweging of niet? Schotte: “Ik zou het dat wel durven noemen om de boarding op te zoeken als sprinter. Vroeger zou je dit “professioneel de deur dicht doen” genoemd hebben."

Philipsen blijft te lang achter Van der Poel en wordt zo een beetje verrast door Van Aert. Hij stuurt instinctief, maar te laat naar rechts. Jan Bakelants

Daar was Bakelants het niet mee eens. “Dan had hij het vroeger moeten doen, nu doet hij het te laat. Van Aert komt ernaast omdat Philipsen te lang achter Van der Poel blijft zitten, hij wordt een beetje verrast."

"Dan voelt hij Van Aert komen en stuurt toch nog naar rechts. Hij doet dat instinctief, want ik ken Jasper. Hij is een doodbrave jongen. Maar hij doet het wel en daardoor kan je hem bestraffen.”

Optelsom van incidenten

Ook in de Tour van 2023 kreeg Philipsen af en toe kritiek voor zijn sprints. Onder meer met toen ook al Van Aert kwam het bijna tot een zware botsing. "Er worden nu allemaal zaken van vorig jaar bij gesleurd, waar inderdaad ook akkefietjes waren in de sprint. Als je dan alles optelt, zou hij nu de uitsluiting verdienen: daar ben ik het niet mee eens", vindt Schotte. “Dat is het probleem met een jury die nooit consequent is. Het lijkt zo willekeurig nu", vult De Vries aan. Bakelants krijgt het laatste woord: “We zullen zien of er voor de rest van de Tour nu consequentie blijft in de beslissingen. Dan kan je achteraf zien of dit een goede beslissing was.” Iets om extra in de gaten te houden in de komende massasprints dus, te beginnen met zaterdag al?