Geen schorsing, wel 20.000 euro boete: Bellingham komt goed weg na obsceen vreugdegebaar

Een grote zucht van opluchting weerklinkt vanuit Engeland. Over de plas leefde elke voetbalsupporter de voorbije dagen in angst voor de potentiële schorsing van hun sterspeler Jude Bellingham, die zijn buzzer beater tegen Slovakije met een obsceen gebaar vierde. "Het blijft bij een boete van 20.000 euro", maakte het Duitse Bild deze ochtend bekend.

Engeland leek in de 1/8e finales van het EK in Duitsland verrassend uitgeschakeld te worden door Slovakije, tot sterspeler Jude Bellingham daar verandering in bracht met een geweldige omhaal in minuut 95.

De vreugde was - niet onbegrijpelijk - groot bij de Three Lions en de Engelse ster zelf. Na een collectieve viering stapte hij terug naar zijn positie, maar niet zonder zich nog te laten betrappen op een obsceen gebaar. Op beelden is te zien hoe Bellingham naar zijn edele delen grijpt.

Op het internet werd gezegd dat het naar de Slovaakse bank gericht was, maar Bellingham ontkende dat na de wedstrijd op X: "Het was een grapje voor een paar goede vrienden die bij de wedstrijd waren. Niets dan respect voor hoe het Slovaakse team vanavond speelde."

De UEFA onderzocht het voorval en even werd er gevreesd voor een schorsing in de kwartfinale tegen Zwitserland. Maar mede dankzij zijn verklaring op X, komt Bellingham er nu van af met een geldboete van 20.000 euro.

De UEFA oordeelde dat het gebaar niet duidelijk gericht was op de tegenstander. Slovakije diende eveneens geen klacht in, wat zijn eventuele schorsing ook ten goede kwam.

Voor zijn onsportieve gedrag krijgt Bellingham dus wel een boete van 20.000 euro. Engeland kan dus morgen mét Bellingham tegen Zwitserland strijden voor een plek in de halve finales.