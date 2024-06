Wonderkind Bellingham na de omhaal: "Ik weet wat ik kan brengen op dat soort momenten"

"Who else?", vroeg Jude Bellingham zich af, oog in oog met de krioelende, juichende massa in Gelsenkirchen. Het fenomeen Jude Bellingham toonde zich opnieuw, een beslissende omhaal op een groot toernooi. "Wat andere mensen ook zeggen, ik heb het al eerder gedaan."

"Iedereen maakt opofferingen voor de ploeg. Het is dat soort energie die we nodig hebben en moeten vasthouden."

"We hebben de match samen gewonnen. Niet alleen de individuele momenten van mij of Harry (Kane, red.). Kijk wie er op het veld kwam, Ivan Toney, Eberiche Eze, Cole Palmer... Bukayo Saka die naar linksachter zakte."

De kritiek in het thuisland penetreerde ook het kamp van The Three Lions. "Het was zwaar de afgelopen week om de negatieve energie af te houden." Aan zelfvertrouwen nooit gebrek bij Jude: "Wat andere mensen ook zeggen, ik heb het dit jaar voor Real Madrid al gedaan en eerder ook al voor Engeland."

"Ik ben gewoon blij om het team te helpen winnen."

Dit moet toch één van de mooiste momenten zijn in zijn prille carrière, vraagt de interviewer zich af: "Dat hangt ervan af. Als het een doelpunt is dat over twee weken helpt om de beker te winnen, dan zal het wel bij de mooiste horen."