VIDEO - "Sweet Caroline": Engelse spelers en fans herenigen na nipte overwinning tegen Slovakije

Door het oog van de naald. Dankzij een knap doelpunt van Jude Bellingham in de toegevoegde tijd en een winning goal van Harry Kane in de verlenging stoot Engeland alsnog door. De voorbije weken kreeg het veel kritiek te slikken van zijn fans. Na het affluiten sloten ze de spelers toch wat in de armen op de tonen van het lied 'Sweet Caroline' van Neil Diamond.