Fenomenale omhaal Bellingham redt Engeland van exit tegen Slovakije, Kane beslist verlengingen

zo 30 juni 2024 21:27

Engeland einde (n.v.) 2 - 1 Slovakije 3' - Geel - Marc Guéhi 7' - Geel - Kobbie Mainoo 13' - Geel - Juraj Kucka 17' - Geel - Jude Bellingham 25' - Doelpunt - Ivan Schranz (0 - 1) 45+1' - Geel - Milan Škriniar 61' - Verv. Lukáš Haraslín door Tomas Suslov 62' - Verv. David Strelec door Róbert Boženík 66' - Verv. Kieran Trippier door Cole Palmer 77' - Geel - Peter Pekarík 81' - Verv. Juraj Kucka door Matúš Bero 82' - Verv. Ondrej Duda door Lászlo Bénes 84' - Verv. Kobbie Mainoo door Eberechi Eze 90+3' - Verv. Ivan Schranz door Norbert Gyömbér 90+4' - Verv. Phil Foden door Ivan Toney 90+5' - Doelpunt - Jude Bellingham (1 - 1) 91' - Doelpunt - Harry Kane (2 - 1) 108' - Geel - Denis Vavro 109' - Verv. Peter Pekarík door Lubomir Tupta 114' - Geel - Norbert Gyömbér time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 25' Ivan Schranz 0 - 1 Ivan Schranz 25' 90+5' Jude Bellingham 90+5' Jude Bellingham 1 - 1 91' Harry Kane 91' Harry Kane 2 - 1

Topfavoriet Engeland is aan een blamage ontsnapt. Na een wedstrijd achtervolgen was het Jude Bellingham die met een fenomenale omhaal het tij keerde. Het toptalent sleepte de Three Lions zo richting verlengingen, waarin Harry Kane het enige doelpunt maakte. In de kwartfinale wacht nu Zwitserland.

Highlights Engeland - Slovakije 11 video's

Engeland - Slovakije in een notendop Man van de match Who else? De kritiek op de mannen van Southgate was de afgelopen dagen oorverdovend, en ook vandaag was het spel vaak bedroevend. Gelukkig voor de Engelsen heeft het met Jude Bellinhgam een Superman in de rangen, die schijnbaar opstaat als het nodig is. Niet dat hij goed was, maar het was wel hij die met een omhaal de gelijkmaker verzorgde en verlengingen afdwong. Sleutelmoment De Slovaken stonden lang verdiend voor, maar moesten in het begin van de verlengingen meteen een tweede dreun verwerken. Invaller Ivan Toney vond subtiel het hoofd van Harry Kane, die de Slovaken tegen het canvas mepte. Opvallend Engeland was in de reguliere speeltijd eigenlijk zo goed als nergens. Behalve een afgekeurd doelpunt van Foden was het wachten tot die omhaal van Bellingham voor ze een schot op doel registreerden. Beter is absoluut mogelijk, aangezien veel slechter niet kan.

Na een ontstellend zwakke groepsfase kregen The Three Lions maar één boodschap vanuit het thuisland: "Het moet beter", riepen fans en analisten in koor. Southgate en de zijnen gehoorzaamden, met Mainoo als nieuwkomer in het middenveld. Wilde aanvalsgolven waren het antwoord, maar achteraan stond de deur wijd open. In een agressieve openingsfase pakten de Engelsen ook drie kaarten, het was duidelijk achtervolgen. Slovakije zag het allemaal graag gebeuren en vloog de geopende gaten in. Haraslin bezorgde vanop links angstzweet in de Engelse tenues, maar het was zijn overbuur Schranz die oververdiend de score opende. Een heerlijk passje van Strelec opende de Engelse linie, België-killer Ivan Schranz nam Pickford netjes te grazen met een buitenkantje voet. Met dat doelpunt in de achterzak liet Slovakije het initiatief aan Engeland, dat weer aan wandelvoetbal begon te doen. Ongeïnspireerd bewoog de bal van links naar rechts, het grootste 'gevaar' kwam vanop stilstaande fases.

Moeizaam

Een gekke statistiek tijdens de rust: wanneer Engeland achterkomt op het EK, keert het terug. Hoop dus voor de mannen van het eiland. Misschien zelfs gewapend met die kennis ging Engeland aandringen na rust. Foden tikte vanuit buitenspel de gelijkmaker binnen, hij en zijn collega's hielden het tempo hoog op zoek naar een doelpunt. Dat bleef uit, en bijna waren Mainoo en Stones de pineut. De jonge middenvelder stond te dromen op een pass van Stones, waardoor Strelec zijn kans schoon zag. Pickford bleek te ver uit zijn goal te staan, en dus moest het van heel ver. Een metertje en nog wat ging de 0-2 naast. Met horten en stoten braken de Engelsen dan toch door de Slovaakse muur zonder te scoren. Kane miste een onmisbare kans, Rice mikte van ver op de paal. De tabloids hadden hun titels al geschreven, de opiniestukken om Southgate af te branden klaar om te drukken. En dan kwam Jude.

Hey Jude

Het fenomeen was weinig te zien in het Engelse spel. Op zijn typische machomanier was hij wel aanwezig, maar vaak als een oproerkraaier. Tot hij met nog een zeventigtal seconden met een omhaal Dubravka klopte. Op een verre ingooi begot, doorgekopt door Marc Guéhi. De bevrijding dus, met Engeland dat een geweldige boost de verlengingen in trok. Southgate had al zijn aanvallende krachten ingebracht en dus was Engeland verplicht om echt te gaan zoeken naar de 2-1. Lang duurde dat niet, invaller Toney vond in de nafase van een vrije trap met veel gevoel de kruin van Kane. Deze onmisbare miste hij niet. Met de rollen omgedraaid en alle Slovaakse aanvallende kracht op de bank, gingen de mannen van Calzona toch op zoek naar de onverhoopte redding. Suslov kwam nog gevaarlijk dichtbij, met een schot van vlakbij het doel dat hij over stuurde. Het mocht niet meer zijn voor Slovakije, dat zich geweldig heeft getoond dit EK. Veel beter dan de duffe Engelsen. Maar het zijn wel die dufferds die zaterdag de kwartfinale spelen. Werk aan de winkel, opnieuw.