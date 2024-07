7 grote toernooien, 7 memorabele momenten: dit was Jan Vertonghen bij de Rode Duivels

vr 5 juli 2024 12:45

Hij zal nog even onze recordinternational blijven, maar Jan Vertonghen heeft na 157 caps een einde gezet achter zijn tijdperk als Rode Duivel. Meer dan ooit is een eresaluut op zijn plaats. Van zijn debuut langszij Clement tot de tranen in Duitsland: dit was Vertonghen bij de nationale ploeg.

1. Debuut tegen Portugal

Alles begon op 2 juni 2007.



Toenmalige bondscoach René Vandereycken riep Jan Vertonghen op voor de nationale ploeg. De 20-jarige verdediger die opviel met zijn flair en voetballend vermogen brak toen door bij het Nederlandse RKC Waalwijk - waar Ajax hem indertijd liet groeien.



Vandereycken twijfelde niet en posteerde Vertonghen meteen in de basis tegen Portugal. Naast hem in de achterlinie: Thomas Vermaelen, Philippe Clement en Carl Hoefkens. Tevergeefs, in zijn eerste opdracht verloren de Belgen met 1-2 van Quaresma en co. Al moet het gezegd: Vertonghen viel meteen op met zijn goede voeten.

De basisploeg van tegen Portugal.

2. Olympische Spelen

Met een halve finale op het EK voor beloften wisten de Belgische jonkies zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in 2008. Het toernooi zou een eerste mijlpaal worden voor de toekomstige Gouden Generatie Rode Duivels - met naast Vertonghen ook nog Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Mousa Dembélé, Marouane Fellaini en Kevin Mirallas. In Peking presenteerden de Belgen zich als kwiek en attractief elftal. De groepsfase werd vlot overleefd, waarna België het in de kwartfinale opnam tegen Italië. Met Vertonghen centraal op het middenveld werd uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Een medaille leek voor het grijpen, maar in de halve finale was Nigeria veel te sterk (4-1). In de strijd om het brons hadden Vertonghen en co. geen verhaal tegen Brazilië (3-0).



Vertonghen in Peking.

3. WK 2014

Het heeft even geduurd voordat Vertonghen voor het eerst naar een groot toernooi kon met de Belgische hoofdmacht. Pas na een memorabele kwalificatieronde konden de Belgen zich in 2014 - 7 jaar na zijn debuut - voor het eerst in twaalf jaar plaatsen. Het toernooi begon wel niet al te best voor de verdediger. Tegen Algerije ontpopte hij zich bijna tot antiheld toen hij na 25 minuten een strafschopfout beging, maar de Belgen knokten zich - dankzij onder meer een kopbal van Fellaini - helemaal terug.



En in de laatste groepswedstrijd zou Vertonghen als gelegenheidsaanvoerder zijn foutje meer dan goedmaken door de beslissende treffer tegen Zuid-Korea (0-1) te maken. Een memorabel moment, zeker wanneer je weet dat Vertonghen in die wedstrijd ook nog moest overgeven.

4. 100e interland

Dat een speler van de Gouden Generatie recordinternational Jan Ceulemans zou overtroeven, stond in de sterren geschreven. Die eer viel uiteindelijk Jan Vertonghen te beurt. Op 10 oktober 2017 speelde hij tegen Cyprus zijn 97ste interland, waarmee hij de nieuwe recordinternational werd. Een half jaar later, in volle voorbereiding op het WK 2018, rondde Vertonghen ook als eerste Belg ooit de kaap van de 100 interlands. Voor de oefenwedstrijd tegen Portugal, het land waartegen hij ook debuteerde, werd de verdediger feestelijk gehuldigd in het Koning Boudewijnstadion, in het bijzijn van zijn mama Ria.

5. WK 2018

Het WK 2018 zal altijd het hoogtepunt van de rijke interlandcarrière van Vertonghen betekenen.



De "Gouden Generatie" wervelde toen voorbij de groepsfase, waarna ze in de 1/8e finales uitkwamen tegen Japan. De Belgen kwamen op een dubbele achterstand, maar toen besliste Jan Vertonghen om het tij te keren met een kopbal. Hij luidde zo de zinderende ommekeer in. Dankzij Vertonghen schopten de Duivels het uiteindelijk tot een bronzen medaille, hun beste prestatie ooit. Als je Vertonghen ernaar vraagt, beginnen zijn oogjes steevast te fonkelen.

6. Teleurstelling Qatar

Na het succes van Rusland leken de Belgen gelanceerd voor meer glorie, maar op Euro 2021 konden de Rode Duivels hun favorietenstatus niet waarmaken. Italië schopte de Duivels in de kwartfinale (2-1) van hun wolk. Anderhalf jaar later trokken de België met twijfels richting Qatar voor het WK. In aanloop naar dat toernooi werden er al vraagtekens geplaatst achter de paraatheid van de verdediging, die met veteranen Vertonghen en Alderweireld niet meer van de jongste - en van de snelste - was. Toen ook Eden Hazard en Kevin De Bruyne openlijk de 'gebreken' van de verdediging aankaartten, zorgde dat voor een storm. Het Franse L'Equipe gooide nog wat olie op het vuur door te schrijven dat Hazard en Vertonghen na de nederlaag in de poulefase tegen Marokko zelfs neus aan neus zouden gestaan hebben. Een gerucht dat door de Duivels al snel ontkend werd. Maar het kwaad was geschied: een ontregeld Belgisch elftal bereikte zijn dieptepunt tegen Kroatië en overleefde de poule niet. Al was dat zeker niet te wijten aan Jan Vertonghen, die zich opnieuw ontpopte tot een van de sterkhouders.

Vertonghen kon zijn teleurstelling niet verbergen na Qatar.

7. Laatste wapenfeit in Duitsland