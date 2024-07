Renaat en José over declassering Philipsen: "Wat er gisteren is gebeurd, speelde mee. Dat mag niet"

3e sprint in de Tour, maar opnieuw geen Belgische ritzege. De declassering van Jasper Philipsen zinderde ook bij commentatoren Renaat Schotte en José De Cauwer na in hun dagelijkse analyse. "Ik kan er ergens wel inkomen, maar het is toch een heel zware beslissing."

José: "Eigenlijk had je gisteren die lijn al moeten trekken als jury. Maar dat hebben ze niet gedaan. En vandaag trekken ze die wel. Het is een opeenstapeling van gebeurtenissen. Terwijl dat eigenlijk niet zou mogen. Je mag nooit de dag ervoor meenemen in je beslissing. Je mag buitenspel in een vorige match niet aangrijpen om dat vandaag wel te fluiten."

"Het is een heel zware beslissing dat ze hem die 2e plaats afnemen. En daarmee eigenlijk ook bijna die groene trui. Dit kost hem 30 punten. Kostbare punten. Girmay heeft die 30 punten nu wel en dat is een wereld van verschil.

José: "Het zijn allemaal heel kleine dingen. Misschien had Mathieu van der Poel iets vroeger opzij moeten gaan of had Jasper Philipsen iets vroeger moeten beginnen. Wout van Aert komt langs Philipsen, maar komt er nooit voorbij. Philipsen rijdt iets sneller op dat moment. Durft Van Aert niet? Hij houdt pas iets later de benen stil."

José De Cauwer: "Ik vind het mooi. Hij was al een paar weken in goeien doen. Een beetje de nieuwe Dylan Groenewegen . Hij gebruikt een beetje Arnaud De Lie als lead-out. Voor hem mag hij een kaars branden. Maar proficiat. Mooie overwinning."

Renaat Schotte: "De sprint van Dylan Groenewegen was bepaald indrukwekkend. De eerste Nederlandse zege in deze Tour. Wat vond je ervan?"

Over de veiligheid: "Maak in elk dorp 5 mensen verantwoordelijk"

Renaat: "Nog even over de waaiers. Toen het peloton in twee stukken brak, zat Tadej Pogacar voorin geïsoleerd. Hebben ze daar de achilleshiel van UAE gevonden?"

José: "Helemaal niet. Dat was gewoon een momentopname. Een foutje, omdat ze niet in het waaierverhaal geloofden. Het was ook geen waaier, gewoon het peloton dat in twee stukken brak. Het was een goeie poging, maar er stond te weinig wind. Het heeft wel voor wat stress gezorgd."

Renaat: "Gelukkig hebben we nog het arendsoog van José. Wat is jou nog bijzonder opgevallen?"

José: "Dat ze toch iets meer mogen nadenken over de veiligheid. Die insprongen die er plots waren, de schuine boarding, die plastic bakken, ... Laat die niet zo bruusk opduiken. Daar moeten ze werk van maken."

"Ik denk dat het mogelijk moet zijn om in elk dorp 5 mensen te vinden die op die lastige punten een functie hebben. Een lokale wielerclub die helpt om het parcours veilig te houden."

Renaat: "Wat zie je in je glazen bol voor morgen, voor de tijdrit?"

José: "We gaan iets zien wat we nog niet gezien hebben. We hebben 4 gelijken. Bijna toch. Roglic is misschien ietsje minder. Toch zal er een van die vier zijn die een mindere tijdrit rijdt."