Remco Evenepoel werd minutieus klaargestoomd voor de tijdrit: "Heeft 2x verkend, waaronder vlak na Kerstmis"

vr 5 juli 2024 07:01

Voor Remco Evenepoel is vandaag het uur van de waarheid aangebroken. Als hij in zijn eerste Tour de France een etappe wil winnen, dan krijgt hij als wereldkampioen tijdrijden in de tijdrit een uitgelezen kans. Zijn coach Koen Pelgrim heeft niets aan het toeval overgelaten.

Koen Pelgrim is de voorbije maanden als een bezetene bezig geweest met het Tourdebuut van Remco Evenepoel. De tijdrit naar Gevrey-Chambertin was een belangrijk onderdeel in dat plan. "We hebben deze tijdrit twee keer verkend: eind december na de kerstdagen en vlak voor de Tour, na zijn hoogtestage." "Het is een belangrijk doel voor ons, voor het klassement maar zeker ook voor de rit zelf." "Ik heb een pacing plan in mijn hoofd, maar de input van Remco zelf is ook belangrijk. In het eerste deel zal hij stevig moeten vertrekken, maar hij zal wel wat reserve moeten houden voor die klim, zodat hij daar wat op overschot op kan rijden." Is het een ideaal parcours voor Evenepoel? "Het is een tijdrit die hem zeker goed ligt, met stukken waar hij zijn kracht goed kwijt moet kunnen. Maar tegenover de andere klassementsrenners was het beter geweest als het wat vlakker was geweest. Dat is meer in zijn voordeel."

"Geel? Pogacar is ook geen koekenbakker"