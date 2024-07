Club Brugge vindt een Griekse goalgetter in de Duitse 2e klasse

De transfercel van Club Brugge draait op volle toeren. Na Ardon Jashari en Zaid Romero werd met Christos Tzolis al een derde nieuwe rekruut aan de kern toegevoegd.

Tzolis, een 22-jarige Griek, verliet in 2021 zijn vaderland om zijn geluk te beproeven in Engeland. Via Norwich kwam de aanvaller terecht bij Fortuna Düsseldorf, waar hij afgelopen seizoen de pannen van het dak speelde.

In de Duitse 2e klasse was Tzolis in 30 duels goed voor 22 doelpunten en 7 assists. Daarmee kroonde de 15-voudige international zich tot topschutter en had hij een groot aandeel in de promotiestrijd van zijn club, die uiteindelijk op een anticlimax eindigde.

Bij Club ondertekent Tzolis, die op beide flanken uit de voeten kan, een contract tot 2028. De Griek koos voor rugnummer 8.