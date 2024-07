UEFA start onderzoek naar "extreemrechts gebaar" van Turkse doelpuntenmaker Demiral

Merih Demiral nam gisteren beide doelpunten in de achtste finales tegen Oostenrijk voor zijn rekening. De verdediger vierde zijn tweede treffer door zijn middelvinger en ringvinger op zijn duim te leggen en zijn wijsvinger en pink omhoog te houden.

Dat gebaar wordt geassocieerd met de rechts-extremistische beweging Ulku Ocaklari, beter bekend als de Grijze Wolven.

De groepering is in Frankrijk sinds 2020 verboden en staat in Duitsland onder toezicht. De Grijze Wolven hebben banden met de ultranationalistische MHP-partij in Turkije, die daar een regering vormt met de AK-partij van president Erdogan.

De UEFA heeft dan ook een onderzoek geopend naar de vermeende "Wolvengroet" van Demiral. Eerder dit EK werd de Albanees Mirlind Daku al geschorst omdat hij de fans had aangezet tot het zingen van nationalistische teksten.

Demiral is zich evenwel van geen kwaad bewust. "Mijn viering heeft te maken met mijn Turkse identiteit", verklaarde hij. "Ik zag mensen in het stadion die ook dit gebaar maakten. Er was geen verborgen boodschap. We zijn allemaal Turken en ik ben erg trots om Turk te zijn."

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser toonde zich woest over het gebaar van Demiral. "De symbolen van Turkse rechts-extremisten horen niet thuis in onze stadions. Het EK gebruiken als platform voor racisme is volstrekt onaanvaardbaar", reageerde Faeser via X.

Turkije treft zaterdag om 21 uur Nederland in zijn kwartfinale op het EK. De Turken missen al Orkun Kökcü en Ismail Yüksek wegens een schorsing.