Turkije na intens duel tegen Oostenrijk naar laatste 8 dankzij dubbel van Demiral én wereldsave in slotminuut

Zes keer deelnemen aan het EK en drie keer doorstoten naar de knock-outfase, het is een fraai gemiddelde voor de Turken. In 2000 ging Turkije er meteen na de groepsfase uit in de kwartfinale tegen Portugal, in 2008 overleefde het na penalty's zijn enige knockout-wedstrijd op een EK tegen Kroatië en strandde het pas in de halve finale tegen Duitsland. Wat wordt het in 2024?