Copa America: Brazilië laat groepswinst liggen en moet in kwartfinale zonder Vinicius tegen Uruguay

Brazilië begon met een hapering aan het toernooi na een 0-0 tegen Costa Rica. Tegen zwak broertje Paraguay ging het wel vlot (1-4).



Winst tegen Colombia had hen een makkelijkere tegenstander bezorgd. James zette bijna Brazilië op achterstand met een vrijschop die de lat raakte.



Aan de overkant toonde Raphinha hoe het wel moet: van ver buiten de backlijn draaide de Barça-spits na dik 10 minuten zijn vrije trap perfect in de winkelhaak.



Colombia verhoogde de druk, een goal werd afgekeurd voor nipt buitenspel, James leverde nog maar eens een gevaarlijke vrijschop af.



Brazilië had misschien wel recht op een penalty, Vinicius protesteerde fel.



Het was ex-Genkenaar Daniel Munoz die in de extra tijd van de eerste helft de 1-1 maakte na een fraai doorsteekpasje. Alisson had geen verhaal.



Colombia bleef groeien in de match en had ook nog de beste kansen. Maar het zou bij 1-1 blijven.



Brazilië krijgt dus rivaal Uruguay tegenover zich, dat 9 op 9 haalde in een groep met de VS, Bolivia en Panama.