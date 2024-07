Sarah Dumont scherpt Belgisch record 400 meter wisselslag opnieuw aan

Sarah Dumont heeft zich in Litouwen tot Europees vicekampioene gekroond op de 400 meter wisselslag. De 17-jarige zwemster klokte opnieuw een Belgisch record (4'42"44).

In mei verbeterde Sarah Dumont het 24 jaar oude record van Yseult Gervy. Op de Mare Nostrum-wedstrijd in Barcelona legde ze de 400 meter wisselslag (vlinder, rug, school en vrij) af in 4'45"35.

Op het EK voor junioren in de Litouwse hoofdstad ging Dumont nog 3 seconden harder. Ze zwom naar zilver in 4'42"44.

Dumont moest in de eindafrekening enkel de Hongaarse zwemster Vivien Jackl voor laten gaan. Zij won met een kampioenschapsrecord: 4'39"28.