Belgian Rockets nog altijd niet 100% zeker van Olympische Spelen: "Het is echt nagelbijten"

De Belgische vrouwen op de 4x100 meter weten nog altijd niet of ze naar de Olympische Spelen mogen. Ze zitten voorlopig als 16e 'in de hotseat' op de ranking, maar China zou nog stokken in de wielen kunnen steken. "Na elk weekend zoeken we de resultaten op", zei Rani Rosius na het BK atletiek.

Voor de Olympische Spelen zijn al 14 landen zeker dat ze aan de 4x100 meter mogen meedoen bij de vrouwen. België hoort daar niet bij. Zij hangen af van de ranking van World Athletics.



Op basis van die ranking worden nog 2 tickets uitgedeeld. De Belgian Rockets staan daar voorlopig tweede en zijn dus virtueel geplaatst.



Rani Rosius vertelde na het BK atletiek dat het bang afwachten is of een land nog beter doet. "Het is echt nagelbijten. Na elk weekend zoeken we de resultaten op."



Er wordt vooral naar China gekeken. "China ging normaal nog lopen, maar ik heb heel het internet afgezocht en ik vind nergens een uitslag. Ik hoop gewoon dat de lijst zo snel mogelijk gepubliceerd wordt."



Of de Belgian Rockets naar Parijs mogen, zal dinsdag of woensdag bekendgemaakt worden.