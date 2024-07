Ajax laat Georgische EK-ster Mikautadze (ex-Seraing) definitief naar Metz vertrekken

Ajax heeft definitief afscheid genomen van Georges Mikautadze. Het heeft een akkoord bereikt voor 13 miljoen euro met de Franse tweedeklasser Metz. De Georgische spits (ex-Seraing) speelde het laatste halfjaar al op huurbasis in de Ligue 1 en scoorde al op het EK in Duitsland.

Georges Mikautadze kwam vorig jaar over van FC Metz voor ruim 16 miljoen euro. Na een teleurstellend eerste half jaar en slechts 9 wedstrijden voor Ajax, keerde hij op huurbasis terug naar Frankrijk.

In die huurovereenkomst was een optie tot koop opgenomen, die nu is gelicht door Metz. De Georgiër zakt dus met de Franse club mee naar de Ligue 2.

Mikautadze ontpopte zich de laatste weken tot EK-ster met Georgië. Het land bereikte de achtste finales in Duitsland, waarin het zondag werd uitgeschakeld door favoriet Spanje (1-4).

De Georgische spits maakte drie doelpunten in vier wedstrijden en is daarmee topscorer op het EK, samen met de Slovaak Ivan Schranz en de Duitser Jamal Musiala.

Tussen 2020 en 2022 werd Mikautadze door Metz twee seizoenen uitgeleend aan Seraing. Hij scoorde 36 goals in 57 wedstrijden voor de Luikenaren en zorgde zo mee voor de promotie naar de Belgische eerste klasse.