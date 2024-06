Visma-Lease a Bike en Jonas Vingegaard lachen in hun vuistje: "We hadden tijdsverlies ingecalculeerd"

"Maar ik wist niet waar ik stond na de trainingen. Dat is geen leugen. Het is fijn om nu te kunnen vaststellen dat ik er weer ben. Hopelijk worden het drie goeie weken."

"Of ik nog terugdacht aan mijn val en de revalidatie? Toen ik in een bocht de grond aantikte met mijn pedaal wel, ja. Neen, het was niet zo ernstig en ik heb ook geen angst in de afdalingen."

"Dat ik Tadej kon volgen, is al een kleine zege voor mij. Ik ben echt tevreden dat ik in dezelfde tijd finish."

"Dit is een supergoeie dag voor mij", reageerde de Deen na zijn cooling down. "Eerlijk: dit was misschien een van de dagen waarbij ik tijdsverlies had ingecalculeerd."

Jonas was gewoon supergoed terwijl dit toch het terrein is voor Pogacar. We vreesden zeker voor tijdsverlies. We zijn dus tevreden.

Jonas was gewoon supergoed terwijl dit toch het terrein is voor Pogacar. We vreesden zeker voor tijdsverlies. We zijn dus tevreden.

Ook ploegleider Grischa Niermann kon zijn glimlach niet verbergen. "Dit is voor ons ongeveer het best mogelijke scenario: Pogacar lost Jonas niet en er zijn geen bonificaties gegrepen."

"Jonas was gewoon supergoed terwijl dit toch het terrein is voor Pogacar. We vreesden zeker voor tijdsverlies. We zijn dus tevreden."

"Momenteel zien we dat hij heel goed in orde is, maar de Tour duurt nog drie weken. We hebben niet de voorbereiding gehad die we wilden. Het lijkt dat het helemaal goedkomt en prima is, maar ik herhaal dat de Tour nog drie weken duurt."

Er is dus nog een onbekende factor. "We hopen dat Jonas nog beter wordt, maar dat weten we niet. Hij is heel erg goed, anders had hij dit niet gekund."

"Maar we kunnen niet garanderen dat het over 2 weken nog hetzelfde is. We rekenen ons niet rijk en we drinken geen champagne omdat we de Tour gewonnen hebben."