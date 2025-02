Waar of niet waar? Tom Boonen: "Ik kreeg sjamaan aan mijn deur met zalfje voor scrotum"

Tom Boonen heeft in de krant gelezen dat een geblesseerde Kevin De Bruyne herhaaldelijk bezoek heeft gekregen van een sjamaan, die de voetballer wilde helpen, en dat die man opgepakt is. Wat de ex-renner inspireerde tot een verhaal in de waar of niet waar-ronde in de eerste aflevering van Wielerclub Wattage.

Een sjamaan is een soort tovenaar, legde Tom Boonen uit. Maar Kevin De Bruyne was niet gediend met zijn hulp en had daar ook niet om gevraagd. "Omdat dat een paar keer gebeurde, had hij hem laten oppakken", aldus Boonen.



"In het stukje in de online krant stond dat het om een 78-jarige Antwerpenaar ging. Dat deed bij mij een lichtje branden."



"Ik denk dat ik dezelfde man als De Bruyne aan mijn deur heb gehad. Ik ben eind 2011 eens een periode heel zwaar geblesseerd geweest aan mijn zitvlak. Ik mocht 3 maanden niet op een zadel zitten, want dat moest goed genezen."



"Dat stond overal in de krant. Op een gegeven moment ging de bel en stond er een oudere man voor mijn deur. Hij had voor mij een zalfje gemaakt en ik moest dat aan mijn scrotum (balzak, red) smeren."



"Hij wou mij niet zeggen wat erin zat, iets met vleermuizen, maar het kon geen kwaad. Ik heb hem buitengewerkt en heb nooit die zalf gebruikt."