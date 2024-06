Tadej Pogacar, leider tegen wil en dank? "Tegen de gele trui zeg je geen neen"

In de slotkilometer pokerde Tadej Pogacar iets te veel met Jonas Vingegaard. Daardoor kon een jagende Remco Evenepoel nog aanpikken in de laatste hectometers.

Toen Evenepoel op de witte lijn afstormde, leek Pogacar zelfs bewust een gat te laten vallen. Een kloof van één seconde zou voldoende geweest zijn om zijn Belgische concurrent in het geel te zetten.

"Misschien heb ik er een seconde over nagedacht", antwoordde Pogacar op de vraag of hij niet te vroeg in het geel staat. "Maar tegen deze trui zeg je geen neen. Het is een eer, hé."

Pogacar wilde naar eigen zeggen gewoon eens kietelen op de San Luca. "Ik wilde mezelf testen en ik wilde kijken hoe het met de rest ging."

"Aan ritwinst hebben we niet gedacht. De kopgroep was te sterk en met deze hitte moet je je ploegmaats sparen. We wilden het rustig aanpakken."