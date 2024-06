Nederlander Kay de Wolf stopt in Indonesië de zegereeks van Belgen in MX2

Sumbawa was de elfde Grote Prijs van het seizoen. De Wolf won de eerste drie, daarna was het de beurt aan Everts, Lucas Coenen en tweelingbroer Sacha.



In de Indonesische hitte won De Wolf (Husqvarna) de twee reeksen, de Italiaanse wereldkampioen Andrea Adamo (KTM) was tweede in de GP.



Lucas Coenen was op zijn Husqvarna gisteren de beste in de kwalificaties. Op de wedstrijddag werd hij respectievelijk 7e en 2e in de reeksen, goed voor de 3e plaats allround. De 17-jarige Belg wipte naar de tweede plaats in het WK.



Broer Sacha (KTM) schoot in de tweede reeks naar zijn 11e "hole shot" (beste start) van het seizoen, waarna hij 4e werd. Gecombineerd met zijn 5e plaats in de eerste reeks leverde hem dat een 5e plek in de GP op, net voor Liam Everts (KTM/2e en 7e in de reeksen).



In de WK-stand totaliseert De Wolf 532 punten, Lucas Coenen 467, de Duitser Simon Längenfelder 463, Liam Everts 432 en Adamo 417. Sacha Coenen is 8e met 312 punten.



Volgende week is er nog een Grote Prijs in Indonesië, in Lombok. Daarna volgt Tsjechië (21/7) en Lommel (28/7).