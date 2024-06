"Wie?!": Kylian Mbappé deelt (onbewust?) ijskoude tegenprik uit aan Amadou Onana

Hoe kijkt een fenomeen als Kylian Mbappé naar ons land? Met die vraag opende Ruben Van Gucht het one-on-one interview met de spits.

"Ik hou van België", lachte Mbappé zijn tanden bloot. "Het is een mooie ploeg, met veel interessante spelers. Een nieuwe generatie ook en dus in team in heropbouw. Ik ben blij om er straks tegen te spelen."

"Of ik een tip heb om ons te kloppen? (lacht) Kijk naar de ploegen die ons al verslagen hebben. Al heeft België echt geen advies nodig."