Voetbalbond verontschuldigt zich voor videopost van comedian met Onana: "Sorry voor wie zich gekwetst voelde"

In het filmpje dat de Franstalige Belgische komiek Pablo Andres maakte met Rode Duivel Amadou Onana gaat het eerst grappend met woordspelingen in een parodie van het Franse WK-lied van 2018 "Ramenez la coupe à la maison". Maar op het eind volgt een uitsmijter van Andres met de vraag: "Wie gaat Mbappé op zijn scheenbeen tackelen?" Het antwoord luidt: "Onana."



Het filmpje werd al snel hier en daar door buitenlandse media opgepikt als "provocerend" richting de Fransen en Mbappé, maandag de tegenstander van de Belgen in de 1/8e finales. Waarna het snel gedeletet werd.



Vanmiddag opende de KBVB zijn persconferentie met een mea culpa bij monde van Van Loock. "Ik wil een korte reactie geven op de videopost. We hebben al verschillende keren samengewerkt met Pablo Andres. Dat was telkens humoristisch."



"En ook deze keer was het humoristisch bedoeld. Misschien kwam het nu zo niet over. Dat is ook de reden waarom we het verwijderd hebben."



"Wij verontschuldigen ons bij wie zich gekwetst voelt door deze video. Hiermee is de zaak voor ons gesloten."