Zoekt Amadou Onana verzoening met Kylian Mbappé na opvallende video? "Er is nagedacht over contact opnemen"

Het filmpje van Rode Duivel Amadou Onana en comedian Pablo Andres doet nog altijd stof opwaaien. In een lied riepen ze op om op het scheenbeen van de Franse sterspeler Kylian Mbappé te tackelen. De Belgische voetbalbond wil het hoofdstuk afsluiten. "Er is gedacht om Onana rechtstreeks contact te laten opnemen met Mbappé, maar dat is nog niet gebeurd", weet Ruben Van Gucht.